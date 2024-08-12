KPSS ortaöğretim başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. Ortaöğretim geç başvuru süresi bugün sona eriyor. Henüz başvurusunu oluşturmamış olanlar ortaöğretim KPSS geç başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 ÖSYM ile KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı ve başvuru ücreti hakkında bilgiler
KPSS ortaöğretim başvuruları devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması sebebiyle geç başvuru işlemleri uzatıldı. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ve tüm bilgiler…
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için geç başvuru işlemleri 12 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.
KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS geç başvuru işlemleri ÖSYM AİS aracılığıyla yapılıyor. Geç başvuru ücreti 525 TL. Adaylar ücreti yatırarak başvurularını tamamlayabiliyor.
LİSE KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ortaöğretim KPSS geç başvuru ücreti 525 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekiyor.