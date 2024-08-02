KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi ve ücreti 2024: KPSS ortaöğretim geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?
KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2024 yılı için araştırılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) başvuruları, 18-30 Temmuz tarihleri arasında alındı. Çeşitli nedenlerle verilen süre zarfında işlemlerini tamamlayamayan adaylar ise geç başvuru tarihlerine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda Eylül ayında uygulanacak sınavın geç başvuru tarihi bilgisine de yer verilmişti. Peki; ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) başvuruları tamamlandı. Normal başvuru sürecinde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar ise geç başvuru tarihi için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 2024 KPSS ortaöğretim geç başvuruları Ağustos ayı içerisinde alınacak. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi ve ücreti.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURULARI SONA ERDİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli olmuştu.
Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlandı.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde ortaöğretim KPSS geç başvuru tarihi bilgisine de yer verildi.
Yayımlanan takvime göre; 2024 KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru süreci 6 Ağustos başlayacak ve 7 Ağustos’ta sona erecek.