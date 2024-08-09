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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ortaöğretim geç başvuruları uzatıldı! Ortaöğretim KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS ortaöğretim geç başvuruları uzatıldı! KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim geç başvurusu uzatıldı. 18-30 Temmuz normal başvuru tarihini kaçıranlar için fırsat olan KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi merak ediliyor. Memur olmak isteyen adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS ortaöğretim başvuru ücreti normal ücretten farklı oluyor. Peki KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:57
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        Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi geldi. 18-30 Temmuz tarihleri arasında başvuruları tamamlanan KPSS sınavı Eylül ayında gerçekleşecek. Peki ÖSYM ile ortaöğretim KPSS geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

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        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

        ÖSYM, KPSS başvuru işlemlerini uzatıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan KPSS açıklaması şu şekilde;

        "2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için geç başvuru işlemleri 12 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

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        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Ortaöğretim KPSS geç başvuru ücreti 525 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Sınavın geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımla 525 TL olarak ödenecek.

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