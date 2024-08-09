KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ortaöğretim KPSS geç başvuru ücreti 525 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınavın geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımla 525 TL olarak ödenecek.