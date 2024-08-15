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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

        KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için geri sayım devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Bilindiği üzere lise sınavı iki yılda bir düzenleniyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 15:37 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:37
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        Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu için heyecan dorukta. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Lise mezunu memur adaylarının araştırdığı ‘’KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?'' sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Ayrıca sonuçların açıklanacağı tarih bilgisine de yer verildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        2024 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri netleşti.

        Takvime göre; lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

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