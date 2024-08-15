KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu için heyecan dorukta. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Lise mezunu memur adaylarının araştırdığı ‘’KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?'' sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Ayrıca sonuçların açıklanacağı tarih bilgisine de yer verildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı?