KPSS'DEN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

KPSS ortaöğretim puanı ile memurluk başvurusu yapacak adayların en az 60 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Bu arada önemli bir hatırlatma geçen yıl en düşük puanlı atama 78 puanla yapılmıştı.