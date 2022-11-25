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KPSS ortaöğretim taban puanları açıklandı mı?

6 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla gözler KPSS tercih işlemlerine ve taban puanlarına çevrildi. KPSS puanlarını öğrenen adaylar düşük ve yüksek KPSS puanı ile nereye girebileceklerine ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

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  • KPSS ortaöğretim TABAN PUANLARI listesi: KPSS ortaöğretim düşük ve yüksek KPSS puanıyla nereye girilir? KPSS ortaöğretim taban puanları neler, açıklandı mı?

    KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları araştırmaları gündemdeki yerini aldı. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla puanlarına göre tercih yapacak adaylar KPSS atama puanlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte 2022 KPSS Ortaöğretim taban ve tavan puanları...
  • KPSS ortaöğretim TABAN PUANLARI listesi: KPSS ortaöğretim düşük ve yüksek KPSS puanıyla nereye girilir? KPSS ortaöğretim taban puanları neler, açıklandı mı?

    KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    KPSS ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

    "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir."
  • KPSS ortaöğretim TABAN PUANLARI listesi: KPSS ortaöğretim düşük ve yüksek KPSS puanıyla nereye girilir? KPSS ortaöğretim taban puanları neler, açıklandı mı?

    KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI

    KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanlarına çevrildi. Geçmiş yılların puanlarına bakarak konu ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. 
  • KPSS ortaöğretim TABAN PUANLARI listesi: KPSS ortaöğretim düşük ve yüksek KPSS puanıyla nereye girilir? KPSS ortaöğretim taban puanları neler, açıklandı mı?

    KPSS TABAN PUANLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • KPSS ortaöğretim TABAN PUANLARI listesi: KPSS ortaöğretim düşük ve yüksek KPSS puanıyla nereye girilir? KPSS ortaöğretim taban puanları neler, açıklandı mı?

    KPSS'DEN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

    KPSS ortaöğretim puanı ile memurluk başvurusu yapacak adayların en az 60 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Bu arada önemli bir hatırlatma geçen yıl en düşük puanlı atama 78 puanla yapılmıştı.

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