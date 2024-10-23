KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? KPSS ortaöğretim tercih tarihleri
KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2024 için adaylar, ÖSYM son dakika duyurularına odaklandı. Kılavuzda KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlar yer alacak. Devlet kadrosunda görev almak isteyen lise mezunu adaylar, ortaöğretim puanıyla beraber 2 yıl boyunca açılan kadrolara müracaat edebilecek. Peki KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? Kİşte 2024 PSS ortaöğretim tercih tarihleri hakkında detaylar
KPSS ortaöğretim tercih tarihleri için geri sayım sürüyor. Lise mezunu adayların ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri sorgulamaları hız kazandı. Öte yandan KPPS P94 puanıyla alım yapan kurumlar araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı.
KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı.
KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.