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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS PUAN TÜRLERİ VE MESLEKLER | KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada neye yarar? KPSS P1, P2, P3 puanı türü ile alım yapan kurumlar

        KPSS puan türleri: KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir, ne demek, atamada neye yarar?

        Kamu Personel Seçme Sınavı 2024 KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, KPSS puan türleri ve meslekler hakkında araştırmalara başladı. Sonuç belgesinde yer alan KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir, ne demek, atamada neye yarar merak konusu oldu. ÖSYM tarafından üç grupta toplanan puan türleri, adayın işaretlediği sorulara göre puan yönünden değişkenlik gösteriyor. Peki KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:30
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        KPSS P1 NEDİR?

        KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

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        KPSS P2 NEDİR?

        KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

        P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

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        KPSS P3 NEDİR?

        KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

        KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

        Genel Yetenek yüzde 50,

        Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

        Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

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