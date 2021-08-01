Kamu personeli olmak için hazırlanan binlerce aday merakla KPSS sınav giriş yerlerini araştırıyor. 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş yerleri belli oldu. Peki KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri ekranı...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.