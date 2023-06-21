2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) için nefesler tutulmuş durumda. Sınava artık sayılı günlerin kalmasıyla "KPSS ne zaman?" sorusu araması da sıklaştı. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans sınav tarihi ve konuya ilişkin detaylar...