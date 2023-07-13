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Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava artık sayılı günlerin kalmasıyla "KPSS ne zaman?" sorusu araması da sıklaştı. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans sınav tarihi ve konuya ilişkin merak edilen güncel bilgiler...