KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. Binlerce lisans mezunu KPSS adayı heyecan içinde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adaylar, KPSS'ye nerede gireceğim, sorusuna yanıt ararken merakla bekledikleri sınav giriş belgesini ÖSYM bugün yayımladı. Peki, KPSS sınav yerleri 2018 sorgulama nasıl yapılır? Lisans KPSS sınavı ne zaman? İşte 2018 KPSS Lisans sınavı giriş yerleri sorgulama ve sınav tarihi...

KPSS SINAV YERLERİ 2018 SORGULAMA

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren 2018 KPSS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek.

Adaylar, sınav giriş yerlerini sorgulayabilmek için T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girmeleri gerekiyor.

KPSS SINAV YERLERİ 2018 SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00’dan sonra, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için ise adayların saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019