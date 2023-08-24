KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı, Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların gündeminde yer alıyor. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumu 29-30 Temmuz'da ve ÖABT oturumu ise 6 Ağustos'ta gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sınav sonuçları Ağustos ayı içerisinde açıklanacak. İşte 2023 KPSS sonuç tarihi...

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

*Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.