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KPSS soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 KPSS sınav soru ve cevapları, milyonlarca memur adayı tarafından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılmıştı. Peki KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

25.07.2018 - 07:49 | Güncelleme:

KPSS soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 22 Temmuz günü gerçekleştirilmişti. Adaylar sınavdan sonra soru ve cevapları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyorlardı ve açıklandı. Şimdi gözler sınav sonuçlarında.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılırken, Eğitim Bilimleri Sınavı'na 440 bin 324 aday katıldı

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular
Genel Kültür: Bulunmamaktadır.
Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

 

 

 

Sınavda Uygulanan Testler

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)

120

130 dakika

Eğitim Bilimleri

80

100 dakika

İşletme

40

50 dakika

Muhasebe

40

50 dakika

İstatistik

40

60 dakika

Hukuk

40

50 dakika

Kamu Yönetimi

40

50 dakika

İktisat

40

50 dakika

Maliye

40

50 dakika

Uluslararası İlişkiler

40

50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

40

50 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

(Alan Bilgisi Testi (40), Alan Eğitimi Testi (10))

50

75 dakika

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ( DHBT-1 (20), DHBT-2 (20))

40

60 dakika

 

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