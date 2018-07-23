ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri Sınavı'na 440 bin 324 aday katıldı. Adaylara 80 soru için 100 dakika süre verildi. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. "KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak" soruları merak ediliyor. İşte yanıtı.
KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
KPSS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS Lisans sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
|
Sınavda Uygulanan Testler
|
Soru Sayısı
|
Sınav Süresi
|
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)
|
120
|
130 dakika
|
Eğitim Bilimleri
|
80
|
100 dakika
|
İşletme
|
40
|
50 dakika
|
Muhasebe
|
40
|
50 dakika
|
İstatistik
|
40
|
60 dakika
|
Hukuk
|
40
|
50 dakika
|
Kamu Yönetimi
|
40
|
50 dakika
|
İktisat
|
40
|
50 dakika
|
Maliye
|
40
|
50 dakika
|
Uluslararası İlişkiler
|
40
|
50 dakika
|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|
40
|
50 dakika
|
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
(Alan Bilgisi Testi (40), Alan Eğitimi Testi (10))
|
50
|
75 dakika
|
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ( DHBT-1 (20), DHBT-2 (20))
|
40
|
60 dakika
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, dün düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bugün iki oturumda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) toplam 2 milyon 63 bin 156 adayın katıldığını, sınavlarda 273 bin 893 görevlinin hazır bulunduğunu bildirdi.
Samsun’da KPSS’ye girmek isteyen 20’ye yakın öğrenci, sınav kağıdında Samsun/Merkez ibaresini görünce, girecekleri okuldan 43 kilometre uzaktaki aynı isimli başka okula gidince sınava giremeyerek sinir krizi geçirdiler.
Sabah erken saatlerde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek için Samsun’un merkez ilçesi İlkadım’da bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ne gelen öğrenciler büyük bir şok yaşadı. Sınava giriş belgelerinin üst kısmında yer alan Samsun/Merkez ibaresine aldanarak merkezdeki liseye giden öğrenciler, sınava giriş belgelerinin adres kısmının sonunda yer alan 19 Mayıs ibaresini buradaki yetkililerin uyarması sonucunda öğrendiler. Öğrenciler, sınava giriş belgesinin üstünde yer alan Samsun/Merkez ibaresine göre merkez ilçedeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ne geldiklerini, 19 Mayıs ibaresinin ise adresin sonunda küçük puntolarla yazıldığı için sitemde bulundular. Sınav yerlerinin merkez İlkadım ilçesinden 43 kilometre uzaktaki 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi olduğunu öğrenen öğrenciler, otomobillerle sınava girecekleri ilçedeki okula giderek sınava yetişmeye çalıştılar. Öğrenciler, saat 10.00’da kapıların kapatıldığı okula birkaç dakika geç kalınca sınava giremediler.
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