KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, KPSS tercihlerinin ne zaman başlayıp tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı adayların takibinde. ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS takvimi sonrasında, KPSS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans tercihleri ne zaman? İşte, ÖSYM KPSS tercih takvimi 2022…