KPSS tercihleri için gözler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Adaylar KPSS Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans tercih tarihlerini sorguluyorlar. İşte "KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevabı ile ilgili detaylar...