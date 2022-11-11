KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve şartlartının yer alacağı KPSS tercih kılavuzu daha yayınlanmadı 2022 KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması için lisans, ön lians ve ortaöğretim lise oturumu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizin içeriği güncellenecektir.