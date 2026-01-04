Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de! KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce adayın mülakatsız, doğrudan puan esasına göre atanacağı KPSS-2025/2 sonuçları, kamu personeli adayları için 2026 yılına memur olarak girme kapısını aralamış olacak. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS 2025/2 tercih sonuçları bekleniyor. Adaylar, KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sonuçlarını açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        KPSS 2025 2 TERCİH SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'den bugün de KPSS-2025/2 tercih sonuç tarihine ilişkin bir duyuru gelmedi. Sonuçların ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        3

        ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

        Memur zammı açıklandı
        Memur zammı açıklandı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi