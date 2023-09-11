Kral Charles'tan Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik

Kuzey Kore Devlet medyası Pazartesi günü İngiltere Kralı Charles'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a Kuzey Kore'nin kuruluş yıldönümünü kutlayan bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

KCNA haber ajansına göre mesajda Kral Charles "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti halkı Ulusal Günü'nü kutlarken, gelecek için iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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MONARŞİ İÇİN İLK DEĞİL

Bu adım Kral Charles için bir ilk olsa da monarşide ilk değil.