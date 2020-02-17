Kral Ringa Balığı nedir? Japon Mitolojisinde Kral Ringa Balığı ne anlama geliyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Japonya'da bir balıkçı tarafından görüntüler korkulara neden oldu. Bunun sebebi de kral ringa balığı Japon mitolojisinde felaket habercisi.

KRAL RİNGA BALIĞI NEDİR?

Toplam uzunluk genellikle yaklaşık 3 m olmasına rağmen, maksimumun 11 m'ye ulaştığı ve 272 kg ağırlığında olduğu ve şu anda dünyadaki en uzun yaşayan teleost balığı olduğu bildirilmiştir.



JAPON MİTOLİJİSİNDE KRAL RİNGA BALIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Ryuganotsukai olarak Japonca adlandırılan Kral Ringa balığının oluşan elektriklenmeye bağlı olarak yüzeye çıkması olası görünüyor.

Ryugu notsukai - Ryuganotsukai yani Kral Ringa balığı Japon mitolojisine ve efsanelere göre uzun zamandır "büyük balık avının işareti" ve "depremin habercisi" olarak pek çok yerde anlatılır.

Derin deniz balıklarına aşina olan Japonya'nın Sapporo kentinde bulunan Hokkaido Üniversitesi'nde görevli olan Dr. Kunio Amagaoka, "Balıklar aslında sıcak havzada yaşıyordu. Son zamanlarda yakalanamayan güney balıklarının Japonya Denizi'ne indiği yönünde birçok haber var." şeklinde açıklama yaptı.

İngiliz bilim dergisi Science da 210 ila 910 metre arasında bir derinlikte yaşayan Kral Ringa balıklarının sismik aktiviteye duyarlı olabileceğini, ancak bilimsel alakalarının hala kanıtlanmadığını söylüyor.