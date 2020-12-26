Kraliçe Elizabeth'in masası gündem oldu

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İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, geleneksel olarak Noel’de her yıl televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “İnsanları zorunlu olarak ayrı tutan bir yıl, birçok yönden bizi yakınlaştırdı” dedi.

DHA'nın haberine göre Kraliçe Elizabeth, koronavirüs salgınının zorluklarına değindiği konuşmasında “Bazıları sevdiklerinin kaybının yasını tutuyor, Noel için gerçekten tek istedikleri basit bir kucaklamak ya da bir el sıkışmak iken bazıları ise güvenlik için mesafeli durduğu arkadaşlarını ve aile üyelerini özlüyor. Onların arasındaysanız, yalnız değilsiniz” dedi.

Kraliçe Elizabeth'in konuşma yaptığı masası her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkat çekti. Ancak Kraliçe, masasında sadece eşi Prens Philip'in bir karesine yer verdi.

Geçtiğimiz yıl Kraliçe II. Elizabeth'in masasında Prens Philip'in, Prens Charles ile eşi Camilla'nın, babası Kral George'un, Prens William ile Kate Middleton'ın ve onların çocukları Charlotte, Louis ve George'un fotoğrafları yer almıştı.

Her yıl masa başında poz veren Kraliçe, Prens Harry ile Meghan Markle'ın fotoğrafına yer vermemişti... Meghan Markle, Prens Harry ve oğulları Arcie'nin fotoğrafının masada yer almaması pek çok soru işaretini beraberinde getirmişti. İngiliz medyası, Kraliçe Elizabeth'in, Noel'i Kraliyet Ailesi ile geçirmeyi tercih etmeyen Meghan Markle ve Prens Harry'e fotoğrafla mesaj verdiğini yazmıştı.

Kraliçe Elizabeth, 2018 yılında ise Meghan Markle ve Prens Harry'nin fotoğraflarına yer vermişti.

KRALİYET AİLESİ NOEL'İ NEREDE GEÇİRECEK?

94 yaşındaki Kraliçe ve 99 yaşındaki Prens Philip, bu sene Noel'i Sandringham'da değil Windsor Kalesi'nde baş başa geçiriyor, kalede çok az sayıda personel bulunuyor.

Prens Charles ile Camilla Parker Noel'i Highgrove'daki evlerinde yalnız olarak geçiriyor ama bir noktada Kraliçe ve Prens Phillip ile görüşecek.

Prens William ile Kate Middleton ise Norfolk'taki Anmer Hall'da Noel'i geçiriyor.

Prens Harry ile Meghan Markle ise California'da yer alıyor.