UNVANLARI ALINMIŞTI

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontes" olarak kullanmalarına karar vererek bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceğini bildirmişti.