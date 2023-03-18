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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’dan ayrılıyor

Danimarka'da çocuklarının 'Kraliyet' unvanları elinden alınan Prens Joachim'in ülkesinin Washington'daki büyükelçiliğine askeri ataşe olarak atandığı bildirildi.

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HABERTURK.COM / AA
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

    Prens Joachim, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik ve savunma alanında Danimarka'yı uluslararası alanda hala temsil etme fırsatı bulduğum için gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı. Prens Joachim'in eşi ve ailesiyle buraya taşınacakları ifade edildi.
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

    Joachim, transatlantik işbirliğinin yüksek öncelikli bir alan olduğunu ve bu görev için uygun bulunmasından ötürü onur duyduğunu vurguladı.
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

    Kraliçe 2. Margrethe'in küçük oğlu ve Danimarka tahtının 6. varisi olan ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinde de askeri kariyeri bulunan Joachim, daha önce de Danimarka'nın Paris'teki büyükelçiliğinde askeri ateşe olarak görev yapmıştı.
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

    UNVANLARI ALINMIŞTI

    Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontes" olarak kullanmalarına karar vererek bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceğini bildirmişti.
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

    Konuya dair yapılan açıklamada, Kraliçe'nin 4 torununun Kraliyet'in resmi üyeliğinin gerektirdiği özel hususlar ve görevlerle sınırlandırılmadan kendi hayatlarını "çok daha büyük ölçüde şekillendirebilmeleri için bir çerçeve oluşturmak" istediği aktarılmıştı.
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

    Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedilmişti.
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

    2. Margrethe'in küçük oğlu Prens Joachim, karardan ötürü üzüldüğünü vurgulayarak, "Çocuklarıma bu şekilde davranıldığını görmek hiç hoş değil. Çocuklar kendilerini hiç anlamadıkları bir durumun içinde buldu." ifadesini kullanmıştı.
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

    İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2019'da torunlarının unvanlarını elinden almıştı.
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.
  • Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor

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