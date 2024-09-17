Kraliyette fotoğraf krizi: Prens Harry fotoğrafından Meghan Markle'ı kesme suçlamasına Buckingham Sarayı'ndan açıklama

Independent Gazetesi, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile birlikte ve eşi olmadan birkaç farklı açıdan fotoğrafının çekildiğini ve hem orijinal hem de kırpılmış versiyonlarının fotoğraf imaj sitesi Getty Images'a yüklendiğini belirtti.

Kraliyet kaynağı, o gün Prens Harry'nin birçok fotoğrafının çekildiğini ve bu nedenle Markle'ın fotoğraftan kaldırıldığı iddialarının temelsiz olduğunu söyledi.