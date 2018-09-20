Krasnodar'da Galatasaray kongre üyesi bir Türk var

Tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında maça çıkacak olan Akhisarspor, Sevilla ve Standard Liege gibi rakiplerin de bulunduğu J grubundaki ilk maçında Rusya’nın güçlü ekiplerinden Krasnodar’ı Spor Toto Akhisar Stadı’nda misafir edecek.

Peki önce Türkiye Kupası’nı kazanıp ardından Süper Kupa’yı son şampiyon Galatasaray’ı mağlup ederek müzesine götüren ve tarihinin en büyük başarılarından birine imza atan Akhisarspor’un rakibi Krasnodar’ın arkasında da bir Türk olduğunu biliyor muydunuz?

Akhisarspor’un 29 Kasım’da gruptaki rövanş maçını oynayacağı stat olan Krasnodar Arena’da aslında Gaziantepli bir Türk’ün imzası var. İşin daha da ilginç yanı ise dünyanın en lüks ve en teknolojik statlarından biri olarak kabul edilen Krasnodar Arena’yı inşa eden ESTA Construction’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek’in aynı zamanda Krasnodar kulübünün Fahri Temsilcisi olması.

Rusya’da yaptığı taahhüt işleriyle ülkenin en büyük müteahhitlerinden biri olan Bahattin Demirbilek’in ESTA Construction’ı aynı zamanda Mercedes-Benz Daimler’in ülkedeki en büyük yatırımı ve ilk otomobil fabrikasını, Saratov’daki Yuri Gagarin Havalimanı’nı da inşa ediyor.

ENR tarafından her yıl açıklanan ve dünyanın en büyük inşaat şirketlerinin sıralandığı listede 2015 yılında 189’uncu sırada yer alan ESTA Construction, 3 yıl içerisinde aynı listede 30 sıra birden yükselerek 2018 yılında 159’uncu sırada yer aldı.

KRASNODAR’IN FAHRİ TEMSİLCİSİ BAHATTİN DEMİRBİLEK

Ankara’da büyüyen ve çalışma hayatına 5 yaşında başlayan Bahattin Demirbilek, 1993’te yani 22 yaşında Rusya’ya gitti. Profesyonel olarak yıllarca Rusya’da çalışan Demirbilek 33 yaşında ise ESTA Construction’ı kurdu. 2005 yılında kurduğu şirketi 2018 yılında dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getiren Demirbilek aynı zamanda “Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım” sözleriyle nitelendirdiği ve kongre üyesi olduğu Galatasaray sevdası nedeniyle oğlunun adını bile Aslan koydu.

KRASNODAR’IN TÜRK TAKIMLARIYLA İKİNCİ KARŞILAŞMASI

Rusya ligi Premier Liga’yı geçen sezon 4’üncü sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarında ilk kez 2014-2015 sezonunda gruplara kalmayı başaran Krasnodar, sonraki iki sezonda da bu başarısını sürdürdü. Hatta 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıktıktan sonra, ilk kez bir Türk takımıyla karşılaşan ve Fenerbahçe ile eşleşen Krasnodar, evinde 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında ise Şükrü Saracoğlu stadında 1-1 berabere kalarak son 16’ya kalmayı başarmıştı. Geçen sezon ise Krasnodar, gruplardan çıkamayarak son üç yıllık başarı serisine son vermişti.

70 milyon Euro takım değerine sahip olan Krasnodar’ın en pahalı oyuncusu, Fenerbahçe maçında ekibimizi turnuva dışına iten golün de sahibi olan 8 milyon Euro’luk İsveçli Viktor Claesson.

Bu sezon Sao Paolo’dan 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen bir diğer 10 numara Peru’lu Christian Cueva ise takımın en tehlikeli gol ayaklarından biri. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının gol kralının Lokomotif Moskova’ya transfer olan Smolov’un yerine yapılan bu Cueva transferinin yanında 2012-2013 sezonunun gol kralı Wanderson da Krasnodar kadrosunda yer alan bir diğer dikkat çekici isim.

Krasnodar, bu sezon ise 7’nci haftasını geride bırakan Rus Ligi’nde aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4’üncü sırada yer alıyor. Rus Ligi istatistiklerine göre geride kalan 7 haftanın asist kralı da Krasnodar kadrosunda bulunan Yuri Gazinskiy.

Akhisarspor ise kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alıyor. Geçen sezon Süper Lig’i 11. Sırada tamamlayan Akhisarspor, son sezonun Türkiye Kupası sahibi olduğu için grup aşamalarına ön eleme oynamadan katılmayı başardı. Transfermarkt verilerine göre 16.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Akhisarspor, Osmanlıspor’dan Vrsajevic ve Regattin, Kayserispor’dan Güray Vural, Gençlerbirliği’nden Manu gibi isimleri katarak kadrosunu güçlendirdi.

Bu sezona Süper Lig’de kötü başlayan temsilcimiz, geride kalan 5 haftada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ligin son sırasında bulunuyor.

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