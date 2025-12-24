Kredi derecelendirme kuruluşlarının "Türkiye takvimi" belli oldu

Gelecek yıl Moody's, Fitch Ratings ve Standard & Poor's (S&P) Türkiye için ikişer kredi derecelendirme ve not gözden geçirme raporu yayımlayacak.

Moody's 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kuruluş bu yıl 24 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken, 25 Temmuz'daki değerlendirmesinde kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltmiş ve not görünümünü "durağana" çevirmişti.

Fitch Ratings ise 31 Ocak ve 25 Temmuz'daki iki kararında da kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti. Kuruluş son kredi notu artışına 6 Eylül 2024'te gitmiş ve ülkenin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirmişti.

REKLAM

Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise 25 Nisan'daki kararında uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş ve 17 Ekim'deki gözden geçirmede bir güncellemeye gitmemişti. Son olarak S&P, 1 Kasım 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.