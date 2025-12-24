Kredi derecelendirme kuruluşlarının "Türkiye takvimi" belli oldu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu gözden geçirme tarihleri netleşirken, Türkiye için yılın ilk kredi derecelendirmesinin 23 Ocak'ta Fitch Ratings ve Moody's'ten gelmesi bekleniyor
Gelecek yıl Moody's, Fitch Ratings ve Standard & Poor's (S&P) Türkiye için ikişer kredi derecelendirme ve not gözden geçirme raporu yayımlayacak.
Moody's 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.
Kuruluş bu yıl 24 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken, 25 Temmuz'daki değerlendirmesinde kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltmiş ve not görünümünü "durağana" çevirmişti.
Fitch Ratings ise 31 Ocak ve 25 Temmuz'daki iki kararında da kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti. Kuruluş son kredi notu artışına 6 Eylül 2024'te gitmiş ve ülkenin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirmişti.
Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise 25 Nisan'daki kararında uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş ve 17 Ekim'deki gözden geçirmede bir güncellemeye gitmemişti. Son olarak S&P, 1 Kasım 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirme takvimleri netleşirken, yılın ilk değerlendirmesinin 23 Ocak'ta Fitch Ratings ve Moody's'ten gelmesi bekleniyor. İkinci değerlendirmeyi Fitch Ratings'in 17 Temmuz'da, Moody's'in ise 24 Temmuz'da yayımlayacağı tahmin ediliyor.
Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise Türkiye için ilk kredi derecelendirme raporunu 17 Nisan'da, ikincisini 16 Ekim'de açıklayacak.
Böylece kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi netleşirken, kuruluşların yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için değerlendirme tarihi vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.