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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Kredi hacminde 37 milyar liralık artış - Para Haberleri

        Kredi hacminde 37 milyar liralık artış

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 37 milyar 4 milyon lira artarak 11 trilyon 32 milyar 458 milyon liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:45
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        Kredi hacminde 37 milyar liralık artış
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Kasım itibarıyla 37 milyar 4 milyon lira arttı.

        Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 995 milyar 454 milyon liradan 11 trilyon 32 milyar 458 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 120 milyar 471 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 960 milyar 204 milyon lira oldu.

        Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 10 Kasım itibarıyla 3 milyar 496 milyon lira artışla 1 trilyon 462 milyar 617 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 442 milyar 504 milyon lirası konut, 89 milyar 296 milyon lirası taşıt ve 930 milyar 818 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 316 milyon lira artarak 1 trilyon 295 milyar 543 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,1 artışla 1 trilyon 15 milyar 687 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 440 milyar 107 milyon lirası taksitli, 575 milyar 580 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 407 milyon lira artarak 173 milyar 522 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 145 milyar 688 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 586 milyon lira azalarak 2 trilyon 351 milyar 339 milyon lira oldu.

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