Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısında kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için müjde niteliğinde bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, anlaşmalı bankalardan aylık maaşlarına uygun kredi çekip kredi kartı borçlarlarını ödeyebileceklerini söylemişti. Bugün Vakıfbank'tan kredi kartı borcu yapılandırması açıklaması geldi. Peki, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta kredi kartı borcu yapılandırması nasıl yapılır? İşte adım adım notlar...

ZİRAAT BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Kredi kartı borcu olan ve ödemekte güçlük çeken vatandaşlar artık borçlarını tek bir çatı altında toplayıp anlaşmalı bankalara gidip aylık maaşlarına göre en uygun şekilde ödeme planı çıkarabilecekler.

Konuyla ilgili detayları, Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırması şartları vatandaşlarla paylaştı.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada "Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır."

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Vatandaşlar kredi kartı borçlarının yapılandırılması için kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelere gidip başvuru yapabilecek.

VAKIFBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vakıfbank bireysel ve ticari kredi kartı borcu yapılandırmaları için müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırması yapabilecek.

Borçları 3 milyon TL'nin altında olan ve geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilere de 6 aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma hakkı tanınacak. Banka ayrıca, kredi borcunu ödemekte zorlanan bireysel müşterilerine, borçlarını 3 ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırma, ticari segmentteki müşterilerine ise 6 ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranları ile ödeme imkanı tanıyacak.

2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizleri de sıfırlanacak. Bankaya başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

VAKIFBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi kartı borçlarının yapılandırmak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın Vakıfbank şubelerine giderek başvuruda bulunabilecek.

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