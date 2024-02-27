"KARTLI ALIŞVERİŞ NEFES ALDIRIYOR"

Konu hakkında başka bir açıklama da Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanı Sinan Öncel'den geldi. Öncel, "Yüksek enflasyon ortamında kartla taksitli alışveriş, tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Başka bir ifade ile kredi kartına taksit imkânı vatandaşa enflasyona karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor. Kartla harcamaya yeni sınırlama perakendeciyi ve vatandaşı zorlar." dedi.