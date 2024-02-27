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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kredi kartına taksit kalkıyor mu ve faizler artacak mı? İşte Bakan Şimşek'ten kredi kartı açıklaması - Merak Edilenler Haberleri

        Kredi kartı taksitleri kalkıyor mu? Bakan'dan açıklama geldi

        Kredi kartı taksitlerinin kaldırılması ve faizlerin yükselmesi, son zamanlarda sosyal medyada konuşuluyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu hakkında bir açıklama yaptı ve doğru olmadığını bildirdi. İşte, kredi kartı düzenlemesine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 00:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:09
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        Bir süredir, sosyal medyada enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı harcamalarının kısıtlanacağına dair birtakım iddialar dolaşıyordu. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X'ten yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını belirtti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konu hakkında açıklama geldi. İşte, kredi kartı taksit sınırlamasına karşı son gelişmeler...

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        KREDİ KARTI TAKSİTLERİ KALKIYOR MU?

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartlarına taksit sınırlaması getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasını paylaşan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

        Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

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        "BİZDEN DUYMADIĞINIZ HABERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

        "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

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        "KARTLI ALIŞVERİŞ NEFES ALDIRIYOR"

        Konu hakkında başka bir açıklama da Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanı Sinan Öncel'den geldi. Öncel, "Yüksek enflasyon ortamında kartla taksitli alışveriş, tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Başka bir ifade ile kredi kartına taksit imkânı vatandaşa enflasyona karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor. Kartla harcamaya yeni sınırlama perakendeciyi ve vatandaşı zorlar." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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