Kredi kartının şifresini vermedi karısı dövdü! İstanbul Küçükçekmece'de, eşiyle boşanma aşamasında olan adam iddiaya göre, ortak kullandığı hesabın kredi kartı şifresini vermediği için eşi tarafından darp edildi. Darp anları cep telefonu kamerasına yansırken adam, kadından şikayetçi oldu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 05.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:07 facebook

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