Haberler Merak Edilenler Kredi kartlarına taksit kalktı mı? Kredi ile seyahat bileti alacaklar dikkat! BDDK'dan son dakika karar - Merak Edilenler Haberleri

Kredi kartlarına taksit kalktı mı? Seyahat bileti alacaklar dikkat! Kredi kartlarına taksit kaldırıldı mı? BDDK tarafından alınan son dakika kararlar sonrası kredi kartları ile alışveriş yapanlar bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, kredi kartlarına taksit kaldırıldı mı? İşte BDDK tarafından kamuoyuna ilan edilen yeni düzenlemenin detayları... Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 12:47 Güncelleme: 02.08.2023 - 12:47 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK tarafından kredi kartıyla yapılan alışverişlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenleme sonrası kamuoyunda "Kredi kartlarına taksit kalktı mı?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

2 Şurada Paylaş!







BDDK'DAN KREDİ KARTLARIYLA İGİLİ YENİ DÜZENLEME! Kurul tarafından sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verildi.