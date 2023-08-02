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        Haberler Merak Edilenler Kredi kartlarına taksit kalktı mı? Kredi ile seyahat bileti alacaklar dikkat! BDDK'dan son dakika karar - Merak Edilenler Haberleri

        Kredi kartlarına taksit kalktı mı? Seyahat bileti alacaklar dikkat!

        Kredi kartlarına taksit kaldırıldı mı? BDDK tarafından alınan son dakika kararlar sonrası kredi kartları ile alışveriş yapanlar bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, kredi kartlarına taksit kaldırıldı mı? İşte BDDK tarafından kamuoyuna ilan edilen yeni düzenlemenin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 12:47
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK tarafından kredi kartıyla yapılan alışverişlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenleme sonrası kamuoyunda "Kredi kartlarına taksit kalktı mı?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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        BDDK'DAN KREDİ KARTLARIYLA İGİLİ YENİ DÜZENLEME!

        Kurul tarafından sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verildi.

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        Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmaması kararlaştırıldı.

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        Kurum, ihtiyaç kredileri (kredili mevduat hesapları dâhil), bireysel kredi kartlarının (kredi kartı harcamaları ve nakit çekimleri dâhil), tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıklarının standart yaklaşımda yüzde 150 olarak uygulanacağını duyurdu.

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        KREDİ KARTLARINA TAKSİT KALKTI MI?

        BDDK tarafından kamuoyuyla paylaşılan son karara göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartı taksitleri yapılamayacak.lç lö

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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