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        Haberler Dünya Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama

        Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama

        Son dakika... Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yakında" görüşeceğini açıkladı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 30.08.2023 - 13:09 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:16
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        Kremlin: Erdoğan-Putin görüşmesi yakında
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        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile Erdoğan "yakında" görüşecek" denildi, görüşmenin Rusya'da gerçekleşeceği ifade edildi.

        İki ülke Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması başta olmak üzere ikili ilişkileri ele almak için bir süredir görüşme hazırlığında.

        Lavrov ile Fidan ne zaman görüşecek?
        Lavrov ile Fidan ne zaman görüşecek?

        Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde görüşeceğini duyurdu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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