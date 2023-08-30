Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama Son dakika... Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yakında" görüşeceğini açıkladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile Erdoğan "yakında" görüşecek" denildi, görüşmenin Rusya'da gerçekleşeceği ifade edildi.

İki ülke Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması başta olmak üzere ikili ilişkileri ele almak için bir süredir görüşme hazırlığında.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde görüşeceğini duyurdu.

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