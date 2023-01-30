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Kremlin'den Johnson'a yanıt: Bir bir yalan

Kremlin, eski İngiltere başbakanı Boris Johnson'ın Putin ile ilgili "Putin beni füze ile tehdit etti" sözlerinin gerçek dışı olduğunu söyledi. 

Kremlin'den Johnson'a yanıt: Bir bir yalan
HABERTURK.COM

Kremlin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'ın Putin ile ilgili sözlerinin yalan olduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını ve 'daha da açık konuşmak gerekirse bir yalan' olduğunu söyledi.

Peskov, NATO üyesi ülkelerin çatışmaya daha fazla dahil olduklarını, ancak Ukrayna'ya silah sağlanmasının bu sürecin gidişatını değiştirmeyeceğini de sözlerine ekledi. Peskov bu durumun ancak 'daha fazla çatışmaya' yol açacağını ifade etti.

JOHNSON, "PUTİN BENİ FÜZE İLE TEHDİT ETTİ" DEMİŞTİ

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şubat 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşı öncesi kendisini "füze saldırısıyla" tehdit ettiğini söyledi.

BBC'nin hazırladığı belgeselde Putin'in, diğer ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeler incelendi.

Belgeselde Johnson ve Putin'in telefon görüşmesine dair ayrıntılara yer verildi.

Johnson, Şubat 2022'de Putin ile "çok uzun" süren görüşmesinde Ukrayna'yı işgal etmelerinin "mutlak bir felaket" olacağı konusunda Putin'i uyarmasının ardından tehdit edildiğini belirtti.

Ukrayna'yı işgal etmelerinin Batı'nın yaptırımlarına yol açacağı ve NATO'nun Rusya sınırlarına daha fazla asker göndereceği konusunda Putin'i uyardığını kaydeden Johnson, Ukrayna'nın "yakın gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek Putin'in askeri harekatını caydırmaya çalıştığını kaydetti.

Putin'in kendisini "füze saldırısıyla" tehdit ettiğini aktaran Johnson, "Bir noktada beni tehdit etti ve 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bu füzeyle sadece bir dakika sürer.' dedi." ifadesini kullandı.

Johnson, "Ancak ses tonunun rahatlığından ve kayıtsızlık havasından, onun müzakereye yönlendirme girişimlerimle dalga geçtiğini hissettim." görüşünü paylaştı.

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 22 Ocak'ta Kiev'de bir araya gelmişti.

Johnson, Ukrayna'ya, Rusya'yla devam eden savaşı 2023'te bitirebilmesi için destek vereceklerini belirtmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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