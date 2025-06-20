Kremlin'den olası taktik nükleer kullanımına dair açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili kararını 2 hafta içinde vereceği açıklanırken, ABD basını önemli bir iddiada bulundu.

Fox News muhabiri Jacqui Heinrich, ABD'nin İran'da taktik nükleer silah kullanımını dışlamadığını bildirdi.

Guardian'ın haberine göre ise, ABD savunma yetkilileri, İran'ın Fordo nükleer tesisine yönelik olası saldırıda konvansiyonel silahların yeterli olmayabileceği konusunda bilgilendirildi.

Söz konusu nükleer tesisine yapılacak olası bir saldırıda, taktik nükleer silah kullanımının gerekebileceği ifade edildi.

Fordo nükleer tesisinin, İran'da yerin metrelerce altında olduğu bilinirken, İsrail'in bu tesise yönelik bir saldırı yapmayı istediği dile getirildi.

Konuya ilişkin TASS haber ajansına açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise İran'da nükleer silah kullanımının felaket sonuçlara yol açacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" ifade etti.

Sky News'a konuşan Peskov, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair değerlendirmede bulundu.

İsrail'in ABD'nin yardımıyla Hamaney'e suikast düzenlemesi durumunda Rusya'nın tepkisinin çok olumsuz olacağını belirten Peskov, "Bunu kesinlikle onaylamayız." dedi.

Peskov, "(İran'da rejim değişikliği) Hayal bile edilemez. Bu kabul edilemez olmalı, bunun hakkında konuşmak bile herkes için kabul edilemez olmalı." ifadelerini kullandı.

Hamaney'e suikast düzenlenmesi halinde Rusya'nın nasıl bir adım atacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Peskov, "Bu İran içinde aşırılıkçı ruh hallerinin doğmasına yol açacak ve (Hamaney'i öldürmekten) bahsedenler bunu akıllarında tutmalı. Pandora'nın kutusunu açacaklar." diye konuştu.

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Peskov, durumun son derece gergin ve sadece bölge için değil küresel olarak da tehlikeli olduğunu vurgulayarak, çatışmanın taraflarının genişlemesinin potansiyel olarak daha da tehlikeli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İki ülke arasındaki duruma başka ülkelerin dahil olması olasılığının bölgede başka bir çatışma döngüsü oluşturacağını belirten Peskov, bunun ayrıca gerilimin tırmanmasına da yol açacağını aktardı.