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        Haberler Dünya Kremlin'den olası taktik nükleer kullanımına dair açıklama | Dış Haberler

        Kremlin'den olası taktik nükleer kullanımına dair açıklama

        ABD yönetiminin İran'a yönelik olası bir saldırıda taktik nükleer kullanımını dışlamadığı bildirilirken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov nükleer silah kullanımının felaket sonuçlara yol açacağını ifade etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.06.2025 - 18:56 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:11
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        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili kararını 2 hafta içinde vereceği açıklanırken, ABD basını önemli bir iddiada bulundu.

        Fox News muhabiri Jacqui Heinrich, ABD'nin İran'da taktik nükleer silah kullanımını dışlamadığını bildirdi.

        Guardian'ın haberine göre ise, ABD savunma yetkilileri, İran'ın Fordo nükleer tesisine yönelik olası saldırıda konvansiyonel silahların yeterli olmayabileceği konusunda bilgilendirildi.

        Söz konusu nükleer tesisine yapılacak olası bir saldırıda, taktik nükleer silah kullanımının gerekebileceği ifade edildi.

        Fordo nükleer tesisinin, İran'da yerin metrelerce altında olduğu bilinirken, İsrail'in bu tesise yönelik bir saldırı yapmayı istediği dile getirildi.

        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları Haberi Görüntüle
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        Konuya ilişkin TASS haber ajansına açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise İran'da nükleer silah kullanımının felaket sonuçlara yol açacağını belirtti.

        "HAMANEY SUİKASTI PANDORANIN KUTUSUNU AÇAR"

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" ifade etti.

        Sky News'a konuşan Peskov, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair değerlendirmede bulundu.

        İsrail'in ABD'nin yardımıyla Hamaney'e suikast düzenlemesi durumunda Rusya'nın tepkisinin çok olumsuz olacağını belirten Peskov, "Bunu kesinlikle onaylamayız." dedi.

        Peskov, "(İran'da rejim değişikliği) Hayal bile edilemez. Bu kabul edilemez olmalı, bunun hakkında konuşmak bile herkes için kabul edilemez olmalı." ifadelerini kullandı.

        Hamaney'e suikast düzenlenmesi halinde Rusya'nın nasıl bir adım atacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Peskov, "Bu İran içinde aşırılıkçı ruh hallerinin doğmasına yol açacak ve (Hamaney'i öldürmekten) bahsedenler bunu akıllarında tutmalı. Pandora'nın kutusunu açacaklar." diye konuştu.

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        Peskov, durumun son derece gergin ve sadece bölge için değil küresel olarak da tehlikeli olduğunu vurgulayarak, çatışmanın taraflarının genişlemesinin potansiyel olarak daha da tehlikeli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

        İki ülke arasındaki duruma başka ülkelerin dahil olması olasılığının bölgede başka bir çatışma döngüsü oluşturacağını belirten Peskov, bunun ayrıca gerilimin tırmanmasına da yol açacağını aktardı.

        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu çatışmanın sona erdirilmesi için arabuluculuk yapma tekliflerini reddeden Trump’ın "kendi çatışmanızda arabuluculuk yapın" sözlerinin hakaret içermediğini belirtti.

        Trump'ın "kendine özgü bir konuşma tarzı ve dili olduğunu" söyleyen Peskov, "Biz oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz." dedi.

        İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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