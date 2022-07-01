'Kripto kraliçesini' bulana 100.000 dolar ödül 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya vatandaşı Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesine girdi. 'Kripto kraliçesi' lakabıyla da tanınan Ignatova OneCoin isimli sahte bir kripto para satarak yatırımcıları 4 milyar dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Ignatova 2019 yılında ABD'de açılan davalarda Bulgaristan merkezli OneCoin Ltd. şirketini bir saadet zinciri şeklinde yönettiği gerekçesiyle dolandırıcılıktan suçlu bulunmuştu. Dava dosyasına göre savcılar yatırımcıların yaptıkları satışlara komisyon vererek değersiz bir kripto parayı başkalarına satmaya teşvik edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Manhattan Federal Başsavcısı Damian William konuyla ilgili yaptığı açıklamada OneCoin'in tarihin en büyük dolandırıcılığı olduğunu belirtti.

Ruja Ignatova 2017 yılında ABD'li erkek arkadaşından şüphelenmesi üzerine evine dinleme cihazı yerleştirdi. Bu şekilde erkek arkadaşının OneCoin soruşturmasında FBI ile işbirliği içinde olduğunu öğrendi. Son olarak Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binen Ignatova burada kayıplara karıştı ve henüz bulunamadı.

'PARAYLA ARKADAŞ SATIN ALABİLİRSİNİZ'

FBI Ignatova'nın yakalanmasına yardımcı olacaklara 100.000 dolar ödül vereceğini açıkladı. Reuters'a konuşan FBI New York Direktör Yardımcısı Michael Driscoll "Büyük bir parayla ayrıldı. Parayla çok fazla arkadaş satın alabilirsiniz. Bundan yararlandığına eminim" ifadelerini kullandı.

2014'TE SATIŞA SUNMUŞTU

Ignatova ilk olarak 2014 yılında OneCoin'i piyasaya sürdü. O dönem kripto para piyasasında pek çok yatırımcının çok yeni olmasından faydalanarak kripto paranın özellikleriyle ilgili gerçek dışı bilgiler verdi. 2014-2016 yılları arasında yatırımcılardan 4 milyar dolar topladı. Bir yıl sonra bu paralarla kayıplara karıştı.