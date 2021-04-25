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HaberlerGündemSON DAKİKA! Thodex soruşturmasında flaş gelişme! 69 kişi...
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Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 68 oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı

SON DAKİKA! Thodex soruşturmasında flaş gelişme! 69 kişi...
AA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer de Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 12 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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