Terra Luna coin yüzde yüze yakın oranda değer kaybederken kripto para piyasalarında deprem etkisi yarattı. TerraUSD (UST) ve Luna coinde yaşanan sert düşüş Bitcoin ve altcoin piyasalarında da düşüşe neden oldu. Geçtiğimiz günlerde 100 dolarları gören Luna coin bir haftalık bir sürede 40 sente kadar gerilerken yatırımcıların gözü “Terra Luna coin ne kadar, kaç dolar? Luna coin neden düştü, yükselir mi?” sorularına çevrildi. İşte, 17 Mayıs Terra Luna yorumu ve son dakika rakamları…