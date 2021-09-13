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Bugün kripto para piyasasında eşine rastlanmamış çapta bir manipülasyon yaşandı. Saat 16.20 civarında uluslararası basın bülteni sunma platformu GlobalNewswire'a Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online mağazalarında Litecoin kabul edeceğini açıkladığı bir bülten düştü.

Litecoin'in Twitter'daki onaylı hesabı da bu bülteni paylaşınca uluslararası haber ajansları Walmart'ın Litecoin kabul edeceğini dünya basınına servis etti.

Ancak yaklaşık 25 dakika sonra Walmart bu haberi yalanladı. Litecoin de tweeti sildi.

BITCOIN DE DALGALANDI

O esnada Litecoin önce 175 dolardan 233 dolara çıktı ardından yeniden 178 dolara düştü.

Haberin etkisiyle Bitcoin de önce 44.760 dolardan 46.345 dolara yükseldi. TSİ 17.30 itibarıyla 44.142 dolara düştü.

Bu dalgalanma esnasında kripto paraların toplam piyasa değeri önce 2 trilyon 28 milyar dolardan 2 trilyon 124 milyar dolara çıktı. Ardından 2 trilyon 4 milyar dolara geriledi. Yani piyasada bu yalan haberin etkisiyle 100-120 milyar dolarlık dalgalanma yaşandı.