Kripto para tartışmasında kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, iddiaya göre kripto para nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ahmet A.'yı silahla ateş eden Metin U., daha sonra kendini vurdu. Olay, saat 00.30 sıralarında Pendik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A., beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.'nun evine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U., yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı.

YARDIM İSTEYİP, KENDİNİ DE VURDU Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi. Metin U. daha sonra aynı silahla kendini de vurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı.