Kripto paralar için 6 altın kural 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kripto para birimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de popüler bir yatırım aracı haline geldi. Ancak kripto para birimlerine yatırım yaparken siber güvenliğe dikkat etmenin önemi de gittikçe artıyor. Bu kapsamda siber güvenlik kuruluşu Kaspersky, kripto para birimlerine yatırım yapanlar veya yapmayı düşünenler için güvenlik önerilerini paylaştı.

Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto işlemleri için güvenli bir iletişim kanalı kullanmak hayati önem taşıyor. Örneğin, bir platformun internet sitesine halka açık bir Wi-Fi ağını kullanarak erişirseniz, suçlular işlem bilgilerini ele geçirebiliyor veya varlıklarınızı çalmak amacıyla bir internet sayfasını taklit edebiliyor.

İNTERNET AĞINIZ GÜVENLİ Mİ?

Halka açık bir ağ yerine, düzgün bir şekilde güvenliği sağlanan ev ağı üzerinden alım satım yapmak daha güvenli olarak değerlendiriliyor.

Bunun için ilk adım olarak, modemin varsayılan yönlendirici şifresini kendi oluşturduğunuz bir şifreyle değiştirmelisiniz. Fabrika ayarlarındaki şifre, aynı modeldeki tüm modemler için genellikle aynıdır ve Wi-Fi ağınızı kaba kuvvet saldırıları karşısında savunmasız hale getirir.

Uzmanlar, her durumda ekstra bir güvenlik katmanı ekleyen şifreli bir VPN kanalı üzerinden tüm şifreleme işlemlerini yapmanın daha doğru olduğunun altını çiziyor. Bir VPN hizmeti seçerken de (sağlayıcının sunucu havuzu sayısına ve kalitesine bağlı olan) bağlantı hızına ve ani kapama özelliği (kill switch) olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

İkinci adım ise yüksek riskli işlemler için özellikle önemli: Güvenli iletişim kanalı herhangi bir nedenle düşerse ani kapama özelliği (kill switch),cihazınızın internet bağlantısını otomatik olarak keser ve verilerin şifrelenmeden gönderilmesini önler.

PONZİ ŞEMALARINA DİKKAT!

Elbette, bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda bunun yanı sıra güvenilir bir güvenlik çözümü çalıştırıyor olmalısınız. Kripto dünyasında çok para dolaşıyor ve bu doğal olarak siber suçluları cezbediyor. Bu yüzden ne yazık ki, kripto cüzdan anahtarlarını çalmak üzere uzmanlaşmış kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma olasılığı epey yüksek.

Siber güvenlik kuruluşu, kripto para alım satımıyla ilgilenenler için şunları öneriyor:

1- Bir borsaya kaydolmadan önce piyasayı inceleyin ve en azından yeni başlıyorsanız riskli işlemlerle uğraşmayın.

2- Ani fiyat düşüşlerine karşı korunmak için farklı kripto para birimlerine yatırım yaparak risklerinizi çeşitlendirin.

3- Ponzi şemalarından kaçınmak için yatırım yapmadan önce 'altcoin'leri dikkatlice inceleyin.

4- Kripto para biriminizin büyük kısmını çevrimdışı (diğer adıyla “soğuk”) bir cüzdanda, şifrenizi ise güvenli bir yerde tutun.

5- Bedava kripto para vaatlerine (özellikle ünlülerin isimleri kullanılarak yapılan) inanmayın. Hesapları ‘hack’lenmiş olabilir, ‘hack’lenmemiş olsalar bile bu girişimler çok büyük bir ihtimal aldatmacadır.

6- İnternet bağlantınızı koruyunve kripto alım satımı yapmak için kullandığınız tüm cihazlara antivirüs yazılımı yükleyin.