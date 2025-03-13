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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de - Kripto Para Haberleri

        Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

        Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, platformların kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 07:26 Güncelleme: 13.03.2025 - 07:26
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        Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de
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        Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.

        Tebliğle platformların kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL, saklama kuruluşlarının kuruluş sermayeleri asgari 500 milyon TL olarak belirlendi.

        Platformlar müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak. Tüm müşteri nakitleri bankalar nezdinde açılacak hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar platformun kendi hesaplarından ayrı olarak izlenecek.

        Platformlar müşteri varlıklarının yüzde 3'ü kadar likit rezerv bulunduracak.

        Platformlar nezdinde listelenmiş kripto varlıklar kaldıraçlı olarak alınıp satılamayacak.

        Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bilgi sistemleri bağımsız denetiminden geçmek ve rezerv kanıt denetimi yaptırmak zorunda olacak.

        Yurt dışı platformlar izinsiz hizmet sunamayacak.

        Kripto varlık hizmet sağlayıcılara Kurulca izin verilebilmesi için; Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, paylarının tamamının nama yazılı olması, paylarının nakit karşılığı çıkarılması, kuruluş sermayelerinin Kurulun kripto varlık hizmet sağlayıcıların sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri uyarınca öngörülen asgari sermaye tutarının altında olmamak kaydıyla Kurulca belirlenecek tutardan az olmaması, sermayesinin tamamının, nakden ödenmiş olması ve özsermayesinin bu tutardan az olmaması gerekecek.

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