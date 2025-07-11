Bitcoin tarihi yüksek seviyesine ulaştı
Bitcoin küresel faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve zayıflayan ABD doları nedeniyle 116 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Kripto piyasası ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikasının artçı şokundan kurtulmaya devam ederken, küresel faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve zayıflayan ABD doları nedeniyle yükselişini sürdürüyor.
Bitcoin, bugün 116 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı..png
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiğini belirtiyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade ediyor.