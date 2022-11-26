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Düzce'de okullar tatil mi? Açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Düzce'de okullar tatil olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazanırken konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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  • KRİTİK açıklama! Düzce'de önümüzdeki hafta okullar tatil mi? Düzce'de okullar hangi ilçelerde tatil olacak? Düzce'de okullar ne zaman açılacak?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Düzce depremi sonrasında öğrenciler için bir duyuru paylaştı. Yapılan son dakika duyurusunda Düzce'de eğitime ara bir süre verildiği belirtildi. İşte konuyla ilgili merak edilenler...
  • KRİTİK açıklama! Düzce'de önümüzdeki hafta okullar tatil mi? Düzce'de okullar hangi ilçelerde tatil olacak? Düzce'de okullar ne zaman açılacak?

    MİLLİ EĞİTİM BAKANI DUYURDU: 1 HAFTA ARA!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik" dedi.

     
  • KRİTİK açıklama! Düzce'de önümüzdeki hafta okullar tatil mi? Düzce'de okullar hangi ilçelerde tatil olacak? Düzce'de okullar ne zaman açılacak?

    DÜZCE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullar için 15 Aralık 2022 tarihinde eğitim öğretime tekrar başlanacak." ifadelerini kullandı.

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