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HaberlerSağlıkKRİTİK UYARI! Ölümcül tehlike! Buzluktan çıkarılan tavuk iki kişinin ölümüne neden olmuştu... - Haberler
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Tavuktaki ölümcül tehlikeye dikkat! İstanbul'da iki kişiyi öldürmüştü

İstanbul Başakşehir'de daha önce yarısı kullanılan tavuğun 15 gün sonra yeniden tüketilmesi üzerine aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi. Tavuktaki ölümcül tehlikeyle ilgili önemli uyarılarda bulunan Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, "Çözdürdüğünüz gıdayı asla tekrar dondurmayın" dedi ve tavuğun güvenilir yerlerden alınması gerektiğine dikkat çekti. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın Haberi

KRİTİK UYARI! Ölümcül tehlike! Buzluktan çıkarılan tavuk iki kişinin ölümüne neden olmuştu... - Haberler
Ölümcül tehlike! İki kişinin ölümüne neden olmuştu...
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İstanbul Başakşehir'de daha önce yarısı kullanılan tavuğun 15 gün sonra buzluktan çıkarılarak tüketilmesi üzerine 2 kişi hayatını kaybetti. Tavuktaki ölümcül tehlikeye dikkat çeken Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, "Çözdürdüğünüz gıdayı asla tekrar dondurmayın" uyarısında bulundu.

Akdağ, tavuktan zehirlenen aileyle ilgili, "Tavuk parçalarının ayrılması için önce biraz çözdürülmüş olma ihtimali olabilir. Tavuğun kendisinde sorun olsaydı ilk tüketimde de muhtemelen etkilenirlerdi" dedi. Tavuğun iyi pişirilmemiş olabileceğine de dikkat çeken Akdağ, "Belki de her yeri eşit pişmemiş ve patojenler yok olmamıştı" diye konuştu.

Akdağ, "Tavuklarda zehirli patojenler olabiliyor, özellikle çiğ ette bu böyledir. Biraz da beklerse çok çabuk bozulur. Bazen az pişirilip yendiğinde de bu olabilir. Hayvansal çiğ ürünler en riskli grupta yer alır" dedi.

DONDURULUP ÇÖZÜLEN TAVUĞU BİR DAHA DONDURUCUYA ATMAYIN

Akdağ, "Yapılmaması gerekir ama merdiven altı yerlerde çiğ et başta dondurulup çözülerek satılırsa bunun tekrar dondurulması da risk yaratır. Çözülmüş bir et kesinlikle tekrar dondurulmaz, bu kişinin zehirlenmesine yol açar. Normal şartlarda tavuğu aldığınız gibi dondurursanız buzlukta bir-iki yıla kadar kalabilir; ama tavuk daha önceden açıkta bırakıldaysa, bozulmaya başladıysa veya dondurulup çözüldüyse zehirlenmelere yol açar" diye konuştu.

Kritik uyarılarda bulunan Gıda Mühendisi Akdağ, şunları söyledi:

- Tavuğu parçalara bölerek dondurmakta fayda var. Ana prensip çözdürülen gıdayı tekrar dondurmamak.

- Güvenilir yerlerden, üzerinde onayı, üretim tarihi olan tavuklar satın alınmalı.

- Tavuk dışarda bekletilmemeli. Alışverişten hemen sonra ya buzdolabına ya da buzluğa atılmalı; eğer tavuk buzdolabına konulacaksa iki gün içerisinde pişirilmeli, pişirilmeyecekse buzluğa konulmalı.

- Havalar ısınıyor, alışverişe gidip saatlerce tavuğu bekletmek de riski artıran şeyler, bunlara dikkat edilmeli.

- Donmuş tavuk gibi ürünlerin iyi pişmiş olmasına dikkat edilmeli. Merkez sıcaklığı kontrol etmek için mutfak termometresi kullanılmalı. Bazen etin dışı pişmiş görünür ama merkezi yeterli dereceye ulaşmamış olabilir.

Gıda Mühendisi Ebru Akdağ

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