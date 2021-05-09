'Tavuklu keşkek' faciası: 2 ölü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaİFTAR FACİASI... Son dakika: 'Tavuklu keşkek' zehirledi: 2 ölü! - Haberler
ABONE OL

Başakşehir'de 'Tavuklu keşkek' faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de feci bir olay meydana geldi. İlçede, daha önce yarısını kullandıkları tavuğu 15 gün sonra buzluktan çıkarıp iftarda keşkek yaparak yedikleri öne sürülen akrabalardan 2'si hayatını kaybetti. Biri çocuk 2 kişinin ise yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor

İFTAR FACİASI... Son dakika: 'Tavuklu keşkek' zehirledi: 2 ölü! - Haberler
'Tavuklu keşkek' faciası: 2 ölü!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, 6 Mayıs Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre, 15 gün önce kullandığı tavuğu tekrar buzluktan çıkararak keşkek yapan Nurcan Görgülü, annesi Günay Görgülü (57) ve halası Gülsen Seçim'i iftara çağırdı.

DHA'nın haberine göre, iftar yemeğinde bir araya gelen akrabalar, Nurcan Görgülü'nün yaptığı yemeği yedikten sonra fenalaşarak, Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan Gülsen Seçim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Görgülü ise 7 Mayıs sabahı hayatını kaybetti. Görgülü ve Seçim'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Günay Görgülü

Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm sebepleri, otopsi raporunun incelenmesinin ardından belli olacak. Nurcan Görgülü ve 1 buçuk yaşındaki kızı B.G.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Aynı yemekten yiyen anne-kızın ise durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Görgülü'nün cenazesi Ordu, Seçim'in ise İzmir'e gönderildi.

Gülsen Seçim

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Günay Görgülü'nün ev sahibi Veysel Köroğlu, yaşananlar hakkında, "Günay hanım buraya taşınalı 4 ay oluyor. İyi bir kadındı. Yemekten dolayı zehirlendiğini duydum. Sadece budur. Başka bir bilgim yok. Allah rahmet eylesin. Bir yerden bir erzak aldıklarını duydum. Görümcesinin oraya gidiyor. Orada yemek yapıp yiyorlar. O yemekten sonra ilk görümcesi ağırlaşıyor. 1 gün sonra da Günay abla ağırlaşıyor. Keşkek ve tavuk dediler. Hastaneye gitmişler. Görümcesi ile birlikte. Biri ufak 1 buçuk yaşında, diğerinin yaşını bilmiyorum. Orta yaşlarda. Hastanede yoğun bakımda diye duydum" ifadelerini kullandı.

Nurcan Görgülü'nün bir komşusu ise "Ben annesini tanıyorum eskiden. Zehirlenmiş ölmüş diyorlar. Yemekten değilmiş ama neden olduğunu bilmiyorlar. Annesinden yemişler. Çocuğu da yoğun bakımdalar" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Gara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMGara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hava temizlendi, Uludağ göründü! - Haberler
GÜNDEMHava temizlendi, Uludağ göründü!
SON DAKİKA: Thodex'te banka hesapları incelenecek - Haberler
GÜNDEMThodex'te banka hesapları incelenecek
Bağcılar'da kafeye baskın! "Hasta olsan sana da gelirim"
GÜNDEMKorona baskını! "Ağrın varsa sana da gelirim"
Cami duvarlarını el izleriyle doldurdu - Haberler
GÜNDEMCami duvarlarını el izleriyle doldurdu
Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutulur mu?
GÜNDEMArefe günü resmi tatil mi?
DEPREM mi oldu? Son dakika Kandilli ve AFAD son depremler 9 Mayıs listesi
GÜNDEMSon depremler listesi
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaçta başlıyor? Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi?
GÜNDEMTam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi?
Kripto operasyon! Son dakika: İzmir'de büyük operasyon: 5 milyon değerinde
GÜNDEMKripto operasyon! 5 milyon değerinde...
SON DAKİKA: FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı - Haberler
GÜNDEMFETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı