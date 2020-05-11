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Kuaför, berber ve güzellik salonlarına 21 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında aldığı kararla getirilen çalışma yasağı, yine İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni genelge ile 11 Mayıs’ta koşullu olarak son buldu.

Yasağın kalkmasıyla müşterilerine tekrar hizmet vermek isteyen işletmelerin karşılaması gereken koşulların başında ise randevu ile çalışma zorunluluğu geliyor. Bakanlığın salonlarda oluşabilecek kalabalıkların önlenmesi amacıyla aldığı bu karar, daha önce randevu sistemi ile çalışmayan binlerce güzellik işletmesini de çeşitli arayışlara itmiş durumda.

'Kolay Randevu' isimli yerli bir girişim ise, güzellik işletmelerine randevu yönetim sistemi sunarak, özellikler sosyal mesafenin önem kazandığı bu günlerde çözüm sunmayı hedefliyor.

34 ÜLKEDE KULLANILIYOR

2015 yılında Uğur Çivi ve Candaş Sual tarafından kurulan girişim, güzellik işletmelerine randevu yönetimi hizmetini SalonAppy uygulaması üzerinden sunuyor. Sistemin, 34 ülkede 5 binden fazla güzellik uzmanının randevularını yönetmek ve online randevu almak için kullanıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, işletmelerin randevularını bilgisayarlarından ve mobil uygulamalar vasıtasıyla cep telefonları ile tablet bilgisayarlarından yönetmesini sağlayan uygulama, aynı zamanda müşterilerin online randevu almasına da olanak sağlayarak hem işletmelere hem de müşterilerine zaman kazandırmayı hedefliyor.

Kolay Randevu'nun, koronavirüsle mücadele kapsamında randevu yönetim sistemi SalonAppy’yi aylık 100 randevuya kadar ücretsiz olarak sunduğu belirtildi.

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