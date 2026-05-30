        Küba: ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey kişilerle görüşme gerçekleştirildi | Dış Haberler

        Küba: ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey kişilerle görüşme gerçekleştirildi

        Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı (MINFAR), ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey kişilerle görüşme yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 09:17 Güncelleme:
        Küba: ABD'li üst düzey yetkililerle görüştük

        MINFAR'dan yapılan açıklamada, Küba'daki Guantanamo Körfezi Deniz Üssü sınır hattında, ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey yetkililerle tarafların karşılıklı mutabakatı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, askeri yerleşkenin sınır güvenliğine ilişkin konuların ele alındığı toplantının her iki tarafça da olumlu değerlendirildiği belirtilerek, iki askeri komutanlık arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı vurgulandı.

        Yerel basında çıkan habere göre, görüşmede Küba adına Genelkurmay Başkanı Roberto Legra Sotolongo yer aldı ve taraflar güvenlik konularını ele alan sıra dışı bir toplantı gerçekleştirdi.

        Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Prensa Latina ajansına verdiği özel demeçte, Küba'nın ABD için "hiçbir zaman ulusal güvenliğe yönelik olağan dışı veya olağanüstü bir tehdit olmadığını ve olamayacağını" belirterek, söz konusu iddiaları reddetti.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Mayıs'ta Kongre'de yaptığı konuşmada, Küba'yı kastederek, "Uzun zamandır, yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz." demişti.

        CIA Direktörü John Ratcliffe, 14 Mayıs'ta Küba'ya gitmiş ve Küba İçişleri Bakanı temsilcileriyle bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüşmüştü.

