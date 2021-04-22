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HaberlerVoleybol
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Küba asıllı Türk voleybolcu Melissa Vargas, Fenerbahçe'ye veda etti:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Küba asıllı Türk oyuncusu Melissa Vargas, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Küba asıllı Türk voleybolcu Melissa Vargas, Fenerbahçe'ye veda etti:

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen 21 yaşındaki pasör çaprazı, Fenerbahçe'de forma giydiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Türk vatandaşı olan ve 10 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Vargas, "Oynadığım takımlarda her zaman en yüksek katkıyı verebilmek için kendimi sürekli geliştirmem gerektiğine inanıyorum. Kariyer planlamam doğrultusunda verdiğim kararla gelecek sezon farklı bir ligde oynamanın değişik bir tecrübe edinmem ve yeni şeyler öğrenebilmem adına faydalı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi, bu büyük kulübü, bu güzel aileyi çok özleyeceğim ise bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi her zaman takip etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğini aktaran Melissa Vargas, "Bu takıma ilk geldiğim günden beri Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğumu hissettim. Hocamız, teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım ile çok güzel zamanlarımız oldu. Bize her zaman büyük güç veren taraftarımız, takımımıza güvenmeye devam etsinler. Onlar inandıkları sürece kupa ve şampiyonluklar mutlaka gelecektir. Fenerbahçe Opet'e geldiğim ilk günden beri her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen Başkanımız Ali Koç ve değerli yöneticimiz Simla Hanım'a bize her zaman verdikleri tüm destekler için teşekkür ediyorum. Onları tanımak çok güzel. Ayrıca salgın dolayısıyla ayrı kaldığımız ancak bize her zaman sevgilerini gösteren, her zaman yanımızda olan büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise Melissa Vargas'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Gerek sahadaki oyun anlayışı, karakteri ve duruşuyla gerekse her platformda kulübümüzü en iyi şekilde temsil edişiyle örnek alınacak türden bir sporcu olarak hafızalarımızda yer eden Melissa Vargas, kariyerini taçlandırmanın gururuyla sporculuk yaşantısına başka bir voleybol ikliminde devam edecektir. Voleybol tutkusunu, sarı lacivert renklerle buluşturan, kısa süre önce de Türk vatandaşlığına geçerek 'bizden' biri olduğunu gösteren Melissa Vargas'a bir kez daha teşekkürlerimizle. Fenerbahçe'de kadın voleybolunun önemli sporcuları arasında yerini alacak Melissa Vargas'ın azmi, hırsı ve Fenerbahçe'ye olan tutkusu da her zaman alkışı hak eden türden olmuştur. Ve şimdi her şey için bir kez daha teşekkürler Melissa."

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