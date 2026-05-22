        Küba'dan Raul Castro'yu hedef alan suçlamalara sert tepki!

        Küba'dan Raul Castro'yu hedef alan suçlamalara sert tepki!

        Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche'nin, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri "ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmakla" suçlamasının "alçakça" olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 06:38 Güncelleme:
        Küba'dan Raul Castro'yu hedef alan suçlamalara sert tepki!

        Rodriguez, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin eski lider Castro'ya yönelik suçlamalarına değindi. DHA'nın haberine göre, castro'yu hedef alan suçlamaları "alçakça" ifadesiyle nitelendiren Rodriguez, şunları söyledi:

        "Devrimci Hükümet, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 20 Mayıs'ta açıklanan ve haftalardır propagandası yapılan, Küba Devrimi'nin lideri General Raul Castro Ruz'a yönelik alçakça suçlamayı en sert şekilde kınamaktadır. Bu asılsız suçlama, haksız ve soykırım niteliğindeki enerji ablukasını ve askeri saldırı tehditlerini içeren tek taraflı zorlayıcı tedbirleri ağırlaştırarak, asil Küba halkına yönelik uygulanan acımasız ve kolektif cezalandırmayı meşrulaştırma çabası içindeki Küba karşıtı odakların, düzmece bir anlatı inşa etmeye yönelik çaresiz girişimlerinin bir yenisidir."

        Rodriguez, Castro'ya "tam ve koşulsuz" destek verdiklerini vurgulayarak, "Küba, barışa olan bağlılığını ve Birleşmiş Milletler Şartı tarafından tanınan, devredilemez meşru müdafaa hakkını kullanma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor. Küba halkı, Vatanı ve Sosyalist Devrimi savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığını, Küba Devrimi'nin lideri General Raul Castro Ruz'a olan tam, koşulsuz ve değişmez desteğini en güçlü ve en kararlı şekilde yeniden ilan ediyor." açıklamasında bulundu.

        CASTROYA SUÇLAMAK YERİNE

        Blanche, Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

        Küba'nın eski lideri Castro hakkında ABD Adalet Bakanlığının iddianame duyurusu yapan Blanche, "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        Blanche, Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürmesi ve başka suçlarla" itham edilmekte olduğunu söylemişti.

