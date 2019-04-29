Kübalı doktorlar İstanbul’da

Kübalı onkologların ülkelerinde geliştirdikleri kanser tedavileri, kanser aşıları bir süredir kanser hastalarının ilgi alanına girmiş durumda. Kansere karşı araştırmalarıyla özellikle son yıllarda öne çıkan Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında, Kübalı medikal onkologlar görev almaya başladı. Kübalı onkologlar, her türlü kanser hastasının değerlendirildiği hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alıyorlar.

KANSERLE TEDAVİDE KÜBA YÖNTEMİ

Sırada İstanbul'da yer alan üniversitede Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezi’nin kurulması var. Merkezin kurulmasıyla birlikte, Türk hekimler de Küba’daki kanser araştırmalarına katılacak. Öğrenciler ve hekimler Küba’daki kanser araştırmalarını bizzat yerinde görebilecek. Ayrıca Kübalı hekimler ve tıp öğrencileri de Türkiye’ye gelip çalışmaları yerinde gözlemleyebilecek.

"KANSERE BİRLİKTE SAVAŞ AÇTIK"

Merkezin kurulmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere Türkiye’ye gelen Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti basın toplantısında “Küba ve Türkiye olarak, yaptığımız işbirliği kapsamında kansere savaş açtık. Küba’da çok önemli biyoteknolojiye sahibiz. Yeni inovatif ürünler elde etmiş durumdayız. Hem yüksek teknolojiye hem de buna hizmet eden insan gücüne sahibiz. Kanser hastalarına en uygun tedaviyi oluşturmak için birlikte, işbirliği içinde çalışıyoruz” diye konuştu.

ÖZELLİKLE CİLT KANSERİ KONUSUNDA PATENTİNİ ALACAĞIMIZ YENİ ÇALIŞMALAR VAR

Dr. Alper Demirarslan, “Küba’da her türlü kanserle savaşmak için 1960’larda araştırma ve tedavi için kurulan Küba Onkoloji Enstitü ile birlikte Türkiye’de de kansere savaş açtık. Kanser savaşımızı hızlandırmak üzere Kübalı onkologlar modern dünyanın kullandığı tedavilerle hastanemizin Kanser Konseyi’nde görev alıyorlar. Hasta dosyasını komite ile birlikte inceliyor, hastayı muayene ediyor ve tedaviyi kararlaştırıyorlar. Doğru hastaya, doğru ilacın, doğru dozda uygulanması bir sistem. Sayın Lorenzo ve ekibinden de bu sistemin sürdürülmesi konusunda destek alıyoruz. Sayın Lorenzo yaklaşık 17 çalışmayı da yanında Türkiye’ye getirdi. Çalışmaların büyük kısmı ürüne dönecek. Özellikle cilt kanseri konusunda önemli yeni tedavi çalışmaları var. Biz de bunların patentini alacağız. Bu yeni ilaçların en büyük özelliği, kanser üzerinde etkilerinin büyük olması ancak yan etkileri de çok düşük. İşbirliğimiz sonucunda farklı tümörlerde kullanılan farklı moleküller ile tümörlerde yüksek etki elde edilebilecek” dedi.

2000 HASTA BAŞVURDU

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Merkezin önemini “Kanser hastalarının son çare olarak gittiği Küba’nın sağlık hizmetini İstanbul’a, hastanemize taşıdık. Bu sayede Asya’dan, Avrupa’dan, Ortadoğu’dan hastalar da hastanemize geliyor. Örneğin Kübalı doktorların hastanemizdeki ilk hastası Romanya’dandı. Ülkemize döviz getirerek sağlık turizmine de katkı sağlıyoruz” cümlesiyle belirtti. Okan, ayrıca şu ana kadar Kübalı onkologlara 2 bin hastanın başvurduğunu, bunların 200’ünün muayene olduğunu da aktardı.