Kübalı doktorlar İstanbul’da

Kübalı onkologların ülkelerinde geliştirdikleri kanser tedavileri, kanser aşıları bir süredir kanser hastalarının ilgi alanına girmiş durumda. Kansere karşı araştırmalarıyla özellikle son yıllarda öne çıkan Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında, Kübalı medikal onkologlar görev almaya başladı. Kübalı onkologlar, her türlü kanser hastasının değerlendirildiği hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alıyorlar.
KANSERLE TEDAVİDE KÜBA YÖNTEMİ
Sırada İstanbul'da yer alan üniversitede Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezi’nin kurulması var. Merkezin kurulmasıyla birlikte, Türk hekimler de Küba’daki kanser araştırmalarına katılacak. Öğrenciler ve hekimler Küba’daki kanser araştırmalarını bizzat yerinde görebilecek. Ayrıca Kübalı hekimler ve tıp öğrencileri de Türkiye’ye gelip çalışmaları yerinde gözlemleyebilecek.
"KANSERE BİRLİKTE SAVAŞ AÇTIK"
Merkezin kurulmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere Türkiye’ye gelen Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti basın toplantısında “Küba ve Türkiye olarak, yaptığımız işbirliği kapsamında kansere savaş açtık. Küba’da çok önemli biyoteknolojiye sahibiz. Yeni inovatif ürünler elde etmiş durumdayız. Hem yüksek teknolojiye hem de buna hizmet eden insan gücüne sahibiz. Kanser hastalarına en uygun tedaviyi oluşturmak için birlikte, işbirliği içinde çalışıyoruz” diye konuştu.
ÖZELLİKLE CİLT KANSERİ KONUSUNDA PATENTİNİ ALACAĞIMIZ YENİ ÇALIŞMALAR VAR
Dr. Alper Demirarslan, “Küba’da her türlü kanserle savaşmak için 1960’larda araştırma ve tedavi için kurulan Küba Onkoloji Enstitü ile birlikte Türkiye’de de kansere savaş açtık. Kanser savaşımızı hızlandırmak üzere Kübalı onkologlar modern dünyanın kullandığı tedavilerle hastanemizin Kanser Konseyi’nde görev alıyorlar. Hasta dosyasını komite ile birlikte inceliyor, hastayı muayene ediyor ve tedaviyi kararlaştırıyorlar. Doğru hastaya, doğru ilacın, doğru dozda uygulanması bir sistem. Sayın Lorenzo ve ekibinden de bu sistemin sürdürülmesi konusunda destek alıyoruz. Sayın Lorenzo yaklaşık 17 çalışmayı da yanında Türkiye’ye getirdi. Çalışmaların büyük kısmı ürüne dönecek. Özellikle cilt kanseri konusunda önemli yeni tedavi çalışmaları var. Biz de bunların patentini alacağız. Bu yeni ilaçların en büyük özelliği, kanser üzerinde etkilerinin büyük olması ancak yan etkileri de çok düşük. İşbirliğimiz sonucunda farklı tümörlerde kullanılan farklı moleküller ile tümörlerde yüksek etki elde edilebilecek” dedi.
2000 HASTA BAŞVURDU
İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Merkezin önemini “Kanser hastalarının son çare olarak gittiği Küba’nın sağlık hizmetini İstanbul’a, hastanemize taşıdık. Bu sayede Asya’dan, Avrupa’dan, Ortadoğu’dan hastalar da hastanemize geliyor. Örneğin Kübalı doktorların hastanemizdeki ilk hastası Romanya’dandı. Ülkemize döviz getirerek sağlık turizmine de katkı sağlıyoruz” cümlesiyle belirtti. Okan, ayrıca şu ana kadar Kübalı onkologlara 2 bin hastanın başvurduğunu, bunların 200’ünün muayene olduğunu da aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.